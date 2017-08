Schwarzes Loch: Welcher Taschen-Typ bist du?

Desinfektionsmittel, Creme, Müsliriegel, Tampons und noch ein seit einem Jahr abgelaufenes Kondom. In unseren Taschen ist neben ganz viel Wichtigem auch das ein oder andere unnötige Teil. In unserer Redaktion haben wir den Taschen-Check gemacht. Was wir wohl alles so mit rumtragen?

"Und das noch... ach und das... gut dann kann ich das auch noch einpacken". Kennt ihr auch den Moment, wenn sich eure Tasche in ein schwarzes Loch verwandelt? Ein Phänomen, das zumindest in unserer Redaktion häufig auftritt. Klick dich oben durch unsere Galerie und check die verschiedenen Taschentypen. Welcher Taschen-Typ bist du?