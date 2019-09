Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.

Vorname: * Nachname: *

Wohnort: * Telefon: *

E-Mail: *

Für welches Konzert willst du Tickets gewinnen?: * Die Orsons in Heidelberg (13.10.2019) Die Orsons in Stuttgart (26.10.2019) Kontra K in Freiburg (03.11.2019) Kool Savas in Ravensburg (20.12.2019) RIN in Stuttgart (13.12.2019) Sido in Stuttgart (25.11.2019) Tua in Mannheim (26.11.2019) Tua in Stuttgart (01.12.2019)

Wie viele Tickets willst du gewinnen?: * 1 2 3 4

Warum und mit wem musst DU unbedingt zu DIESEM Konzert?: *

Sicherheitsfrage Neun plus sechs ergibt? *

E-Mail Bestätigung

Abschicken