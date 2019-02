Der King of Rap is back! Kool Savas hat mit "KKS" sein fünftes Studioalbum an den Start gebracht. Und: Es wird nach "Aura" und "Märtyrer" wohl sein drittes Nummer-1-Album in Folge sein.

Moderator Sandy aus der DASDING Sprechstunde ist seit vielen Jahren mit Savas befreundet und hat mit ihm nicht nur über seine neue Platte gesprochen. Im Radiointerview ging es auch um schnelle Autos, Savas' Probleme mit dem Getriebe seines Lamborghinis und seinen Sohn. Gibt's bald neue Songs mit Azad und Xavier Naidoo? Außerdem haben die beiden darüber gesprochen, wann es wieder neue Tracks mit Azad und Xavier Naidoo geben wird. Außerdem verrät Kool Savas, was seine alten Weggefährten aus Optik-Zeiten wie Erczandize, Moe Mitchell und Caput heute so treiben. Das ganze Interview checkst du oben im Video! 👆👆👆