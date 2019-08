Novaa ist „Newcomerin des Jahres“ und außerdem ein musikalisches Multitalent – denn alle Songs schreibt, produziert und singt sie selbst. Wer steckt dahinter?



Mit ihrem ersten Album „Novaa“ lernen wir sie durch ihre Songs sehr gut kennen. Mit der Lyrics-Box geht das sogar noch besser, denn Walerija schaut sich zusammen mit Novaa die Worte aus ihren Songs genauer an.

Aus den Worten, die sie häufig in ihren Songs verwendet werden Fragen: Was macht sie, wenn sie „sich selbst“ nicht gut fühlt? Was ist etwas, was sie ganz lange für sich selbst in ihrer Karriere "beibehalten" will? Was ist etwas was sie wirklich gut „kann“? Was bedeutet für sie die Abkürzung aus dem gleichnamigen Song „HMLTM“?



Novaa gewinnt für DASDING den New Music Award!

thank you @newmusicaward ♥️ i was very nervous but very happy and i’m thankful for having all the supportive people around me // vielen dank @newmusicaward ♥️ diesen preis zu bekommen war sehr aufregend und sehr schön und ich bin sehr froh über die viele unterstützung und die lieben leute die mich umgeben 🌼🌼 areyounovaa, Instagram , 2.12.2018, 13:12 Uhr

Novaa konnte nicht nur Worte im Interview freikratzen, sondern auch Bilder. Unter anderem das Bild von ihr auf der Preisverleihung des New Music Awards. Hier wird sie gerade als "Newcomerin des Jahres" ausgezeichnet. Seitdem haben sich für sie so einige Dinge verändert. Im Interview erfährst du, was genau sich für Novaa verändert hat.

New Music Award 2018: Novaa & DASDING räumen ab!

