Wanda steht für krasse Ohrwürmer wie Bologna, Bussi Baby oder aktuell Ciao Baby! Walerija hat mit dem Sänger Marco Michael Wanda über die Worte gesprochen, die er am häufigsten singt.

Wenn man mit Marco Wanda ein Interview führen will, muss man sich auf einiges vorbereiten, denn in Wanda Interviews wurde in Vergangenheit auch schon oft mal die ein oder andere Lüge erzählt. Bei DASDING war Marco diesmal ehrlich sagt er.

Aus den Worten, die Wanda besonders häufig auf ihrem aktuellen Album Ciao! Verwenden werden Fragen: Was tut ihm weh, kann er aber trotzdem nicht lassen? Welche Bitte hat er an seine Fans und was muss in seiner Show passieren, dass er happy ist?

Wanda Featuring Ufo361?

Alle 5 Bandmitglieder von Wanda treffen Ufo361 zufällig in einem türkischen Restaurant in Wien? Scheint ein fast zu krasser Zufall zu sein, oder? Aber auf ein Feature müssten wir wahrscheinlich noch lange warten. Dafür erzählt Marco ganz lange wieso er großer Fan von Ufo ist.



Für das komplette Interview mit einer Bitte von Marco an alle, die mit ihren Handys auf Wanda-Konzerte gehen, mit einer kleinen Horoskop-Session und ganz viel Amore, klick oben auf das Video.

Was ist Scratched? 💿 Bei Scratched wird der Songtext zum Interview und die Stars bestimmen, welche Frage sie wann beantworten! Sie kratzen die Worte frei, die am meisten in ihren Songs vorkommen. Und zu jedem Wort gibt es eine Frage!

Hier findest du noch mehr Scratched-Interviews mit Billie Eilish, Lena oder den Giant Rooks

Wanda waren übrigens auch schon mal im Song-Tindern da!