Hier sind alle Songs, die Dardan getindert hat:

A$AP Rocky ft. Skepta – Praise The Lord (Da Shine)

Rodrigo Amarante – Tuyo (Narcos Theme Song)

Nelly – Hey Porsche

Shirin David – Brillis

Mariah Carey – All I want for Christmas is You

Nate57 & Telly Tellz – Nur die Starken überleben

Kummer – Nicht die Musik

Bebe Rexha – Not 20 Anymore