Hier sind alle Songs, die KUMMER getindert hat:

Capital Bra X Klaas - Die Gang ist mein Team

Men At Work – Down Under

SIDO – Arschf*cksong

Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey - Don’t Call Me Angel

The Cardigans – My Favourite Game

Tarek – Kaputt wie ich

Captain Chemnitz Intro (Wochenshow)

Alligatoah – Nicht wecken (Heute)