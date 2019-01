Beim Song-Tindern mit Mike Singer sprechen wir mit ihm über den Song „Bella Ciao“ und über die Kritik, die er für seine Neuinterpretation des alten italienischen Liedes einstecken musste. Außerdem wie er bösen Kommentaren begegnet und wie er gerne in 50 Jahren gesehen werden möchte.

Gesichtstattoos wie Post Malone? – Niemals.

Außerdem geht es um Kay One, die Gesichtstattoos von Post Malone und um Stefan Raabs „Maschendrahtzaun“. Und darum, wie es ist mit seinen Eltern in den Club zu gehen.

Hier sind alle Songs, die Mike Singer getindert hat:

The Weeknd– Starboy

Stefan Raab – Maschendrahtzaun

Why Don’t We – Trust Fund Baby

Kay One – Louis Louis

El Professor – Bella Ciao (HUGEL Remix)

Aretha Franklin – Respect

Wenn die Stars nach rechts wischen, gefällt ihnen der Song, wenn sie nach links wischen, ist er durchgefallen. Das ist das Prinzip. Und immer gibt es noch interessante Geschichten dazu.

