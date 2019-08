Was haben Culcha Candela und Coldplay gemeinsam? Beide bekommen von Matze und Julian von Von Wegen Lisbeth ein klares rotes X.

Beim Song-Tindern verraten uns die beiden, warum Culcha Candela auf der eigenen Beerdigung die schlimmste Strafe ist und wieso Coldplay einfach mit der Musik hätten aufhören sollen.

Song-Tindern gibt es auch hier als Podcast auf Spotify, iTunes und Co.

Außerdem sprechen wir im Song-Tindern mit Von Wegen Lisbeth über ihre unerwiderte Liebe zu Lena, ihre große Sympathie für 80er Jahre Songs und drüber, warum sie als Jugendliche gerne mal nachts sehr flach auf Garagendächern rumgelegen haben. Was man halt so macht in Berlin…

Hier sind alle Songs, die Von Wegen Lisbeth getindert haben Leoniden - Nevermind Alltagsdasein - Atemlosigkeit is calling Loredana - Labyrinth Laura Branigan - Self Control Culcha Candela - Wann dann?!? Coldplay - A Rush of Blood to the Head Lena - Love Vapeilas - Bärwaldpark

