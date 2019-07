Mit Mami und Papi über Deutschrap zu sprechen, ist in etwa so, wie mit einer Kuh übers Eierlegen zu diskutieren. Wir haben es trotzdem gemacht und in der Fußgängerzone Mamas, Papas, Omas und Opas gefragt, was sie denn eigentlich über Capital Bra wissen.

Herausgekommen sind wilde Theorien über Capital Bras angebliche Vergangenheit als legendärer Spiegeleier-Koch und sein potentielles Leben mit fünf anderen Musikern in einer Deutsch-Rap-WG. Ohne seine Mütze geht der nie aus dem Haus! - Nein, das ist 'n cooler Rapper! Ich tipp' auf einen Bademantel. Eltern in unserem Straßenquiz Und manch ein Opa erkennt in Capital Bra sogar Dinge, die nicht einmal wir in ihm gesehen haben. Die „Sensibilität in seinen Augen“, die ihm gleich zu Beginn attestiert wird, werden wir selbst noch eine Weile suchen müssen. Wir wollten wissen: Ob das „Bra“ in „Capital Bra“ zum Beispiel wirklich für „Bratpfanne“ steht. Oder wer mehr Nummer 1-Hits in Deutschland hatte – Capital Bra oder The Beatles? Mit diesen und weiteren Fragen haben wir eure Eltern und Großeltern in der Fußgängerzone ins Schwitzen gebracht! Die Antworten findest du oben im Video. 👆