Was macht Nura eigentlich, wenn es ihr nicht gut geht? Was für ein besonderes Fan-Foto sieht man auf ihrem Instagram-Account? Und was heißt Habibi auf Deutsch übersetzt? Eure Eltern und Großeltern würden bei diesen Fragen wahrscheinlich irritiert reagieren. Wir haben in unserem Straßenquiz genau das einfach mal ausprobiert.

Und raus kamen: Ziemlich gewagte Spekulationen über Nuras vollen Namen und ihren Beruf als Rapperin. Außerdem wurde darüber gerätselt, ob Kai Pflaume Nura auf einem Foto wirklich umarmt hat und ob sie tatsächlich mal in einer Wellblechhütte gewohnt hat. Was wissen deine Eltern über Apache 207? Bekannt ist Nura zusammen mit Juju geworden: Die beiden sind von 2014 bis 2019 als Berliner Rap-Duo unterwegs gewesen. Nach der Trennung hat sich Nura auf ihre Solokarriere konzentriert und 2019 ihr erstes eigenes Album gedroppt. Auf dem rappt sie nicht nur - sie singt auch auf einigen Songs. Wenn du wissen willst, welches Insiderwissen Eltern und Großeltern über Nura und ihr Album Habibi haben, dann klick dich jetzt oben in unser Straßenquiz 👆