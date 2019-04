Mit dem neuen Song "Ticket" wurde am 11. April schon die Seeed-Saison eingeleitet. Jetzt gibt es das passende Video dazu! Für Demba!

Fünf lange Jahre haben wir auf neues Material von Seeed gewartet. Dazwischen lag traurigerweise auch der Tod von Demba, einem der Frontsänger von Seeed.

Obwohl schon 2018 eine Tour angekündigt wurde, war nach dem tragischen Ereignis nicht ganz klar, wie es weitergehen soll.

Am 31. Mai 2018 ist Demba Nabé, einer der Frontsänger von Seeed, gestorben. Jetzt hat Frank Dellé in einem Video auf Instagram erklärt, dass Seeed trotzdem weitermachen werden.

Nachdem klar war, dass es eine Tour in 2019 geben wird, sind wir am 11. April auch noch mit "Ticket" überracht worden. Das ist ein Song, der die Tragik um Dembas Tod gleichzeitig auch in einen optimistischen Blick nach vorne wunderschön in Musik übersetzt. Und es ist der erste neue Song seit fünf Jahren!

Jetzt ist das Video zu "Ticket" raus, und dieses Gefühl von Trauer und Optimismus hat nun auch Bilder, die perfekt dazu passen!

Oben kannst du dir das komplette Video anschauen!