Unser erstes Interview mit Kontra K fand 2015 statt. Damals sagte er zum Beispiel, dass er zwar von seiner Musik leben kann, „Bloß wie gut?“. Heute sieht das wahrscheinlich etwas anders aus, oder?

In nur drei Jahren startete Kontra K voll durch. Sein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. In seinen Anfängen 2015 erzählte uns Kontra K von seinem zweiten Standbein und seiner Musik. Auch klassische Musik spielte in Kontra Ks Leben auf einmal eine andere Rolle.

Und wie läuft es bei Kontra K heute?

Was für eine Entwicklung - Kontra K hat unfassbar viele Fans, er überzeugt bei jeden Konzert und ist zu einem Mega-Star geworden! Wir von DASDING waren dabei:

👉 Er hat auf dem Southside Festival 2018 mit uns gefeiert

👉 Wir haben ihn zum Song-Tindern getroffen

👉 Die neuen Alben hat Kontra K natürlich auch bei uns gedroppt!

👉 Kontra K hat uns bei "Die beste Nacht" geflasht:

Was sich noch so bei Kontra K getan hat, kannst du ganz oben im Video auschecken! 👆👆👆