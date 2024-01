Wie Bozza in kürzester Zeit zum Star gemacht wurde

mit Whatsapp teilen

Wenn du in den letzten Wochen die Geschehnisse im Deutschrap verfolgt hast (z.B. durch die DASDING Rapnews), wirst du an ihm nicht vorbeigekommen sein: Bozza. Wer das eigentlich ist, wo er herkommt und wie er in kürzester Zeit so groß wurde, erklärt dir unser Rapnews-Host Joshua.