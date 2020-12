Irgendwie war 2020 für uns alle ein mieses Jahr! Besonders für junge Acts, die die erste kleine Club-Tour oder erste Interviews geplant hatten. Deshalb sind wir dieses Jahr besonders froh, wieder den New Music Award verleihen zu können, um junge Künstler*innen zu supporten!

Céline gewinnt den New Music Award 2020

Den Titel: „Newcomerin des Jahres“ trägt Céline absolut zurecht. Die Zwanzigjährige aus Paderborn hat erst im Februar dieses Jahres ihre Solokarriere gestartet. Songs wie „Blue Jeans“ oder „Tränen aus Kajal“ gingen straight in die Charts und auch in die Playlists von DASDING. Céline steht für ehrliche, persönliche Texte serviert auf deepen Deutschrap-Beats. Diese Kombi beförderte sie von 0 auf 1,8 Millionen monatliche Spotify-Hörer*innen in einem dreiviertel Jahr! Wir haben hier fünf Facts über Céline für dich!

Céline – Fünf Fakten über die Newcomerin

Der New Music Award erklärt:

Schon zum 13. Mal verleihen die jungen Wellen der ARD und Deutschlandfunk NOVA den Award. Jeder Sender pickt sich einen vielversprechenden Act aus der Region und eine Jury aus Musikredakteur*innen und Künstler*innen wie LEA, Salwa Houmsi und die Giant Rooks wählen den*die Sieger*in. Für DASDING waren „Schatzi“ aus Trier am Start.

In den letzten Jahren wurde der*die Gewinner*in immer auf dem Reeperbahnfestival in Hamburg bekannt gegeben. Aber guess what?! Das war dieses Jahr nicht drin. Dafür gab’s eine große Radiosendung, um dort wenigstens ein paar feierliche Vibes zu versprühen. Inzwischen große Namen wie Kraftklub, die Antilopen Gang und letztes Jahr Majan haben den Award schon gewonnen.

Durchstarterin des Jahres

Das ist die zweite Kategorie beim New Music Award. Hier werden junge Künstler*innen ausgezeichnet, die vor allem im Radio den Durchbruch dieses Jahr geschafft haben. Der Preis wurde schon letzten Freitag an Zoe Wees überreicht. Ihr Song „Control“, in dem die grade mal Achtzehnjährige über ihre Rolando-Epilepsie singt, ist mit über 50.000 Plays im Radio auch über Deutschland hinaus erfolgreich. Sogar Sam Smith wurde auf sie aufmerksam und lud sie als Support für ein Streaming-Konzert ein. Zoe hat übrigens für eine Runde Song-Tindern bei uns vorbeigeschaut.

Song-Tindern mit Zoe Wees