5 Gründe, warum der neue Song von Dagi Bee unhassbar ist

WOW! „Nur“ zwei Jahre nach der Nominierung zur 'Roast Yourself Challenge', bringt Dagi Bee einen Selbst-Diss raus. Seit der Veröffentlichung am Sonntag hat das Video schon über zwei Millionen Views. Und ja, eigentlich würden wir gerne haten, weil halt Dagi Bee und Musik und so... Leider ist „DISS“ aber mindestens 90% kugelsicher!