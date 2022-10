Das Lumpenpack: 80% Rock, 20% Spaß, Hauptsache ‘ne Tischtennisplatte

Vom Poetry-Slam zur Rock-Band in der Selbstfindungsphase. So beschreibt sich aktuell “Das Lumpenpack”, das mit Songs wie “Guacamole” oder “hauch mich mal an” viele Fans gewonnen hat. Im Songtindern sprechen Max und Jonas darüber, wie sie sich während einer wilden Nacht kennen gelernt haben und seitdem beste Freunde sind.

Problematisch wird es nur wenn, während des Switchs vom Poetry-Slam zur Rock-Band eine Pandemie dazwischen kommt, deshalb gibt’s in dieser Folge auch eine Entschuldigung an die Band. Dazu kommen Gespräche über ein möglicherweise bevorstehendes Stuttgart-Musical und das perfekte Trashformat mit den idealen Teilnehmern!

Warum das Lumpenpack viel Liebe für Jack Black hat, Dieter Nuhr aber nicht gut wegkommt, erfahrt ihr auch in dieser Folge. Und übrigens: Was soll eigentlich die Tischtennis-Platte im Studio? Spielen wir oder was?