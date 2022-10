Das macht Kool Savas das Leben schwer

Was passiert eigentlich, wenn man mit Kool Savas, oder wie er sich selbst oft bezeichnet dem "King of Rap" über die häufigsten Worte in seinen Liedern spricht? Moderatorin Walerija findet es heraus, denn sie bringt ihm die gelbe Lyrics-Box mit, die der Rapper nach und nach aufkratzen soll. Aus den Worten, die am meisten auf Kool Savas Album „KKS“ vorkommen, werden Fragen: Wann ärgert sich Kool Savas über sich selbst? Welche eigene Songtext-Zeile findet Savas unsterblich? Und wie überlebenswichtig ist für ihn das Rappen? Die Antworten darauf, gibt es in diesem Interview.