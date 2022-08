Neues Deichkind-Video: „In der Natur“ mit Robo-Hund und Putins Marmortisch

Witzige Outfits, einfache Texte, freaky Zeugs im Video, es wird gejodelt – Deichkind LOL.



Wer das geniale Kollektiv allerdings nur minimal auf dem Schirm hat, der weiß: Je lustiger Deichkind daherkommen, umso kritischer ist oft die Message des Songs.

Natur 1 – Menschheit 0

Klar, in erster Linie geht es im neuen Deichkind-Song um einen Großstadt-Hipster, der auf seinem Naturtrip statt trendiger Entschleunigung die Unbarmherzigkeit der Wildnis vor sich hat.

Ich hänge hier im Wald rum, Ohne Hafermilch und Heizung.

In der Natur – Technologie, Umweltgifte und Putins Verhandlungstisch

Ja, die Zeiten sind nicht so geil aktuell. Klima wird wilder, Kriege und Unruhen, Inflation, Pandemien, Du weißt schon... Und Deichkind ist das Kollektiv, das uns gerne mal unseren nicht so geilen aktuellen Zustand als Gesellschaft oder Generation unter die Nase reibt. Zum Beispiel das konsequente Vergiften unseres Planeten, den Krieg in der Ukraine oder unseren übertriebenen Fetisch für Technik.

Das versteckte Highlight des neuen Videos zu „In der Natur“ ist aber eine Hommage an „Planet der Affen“ von 1968. Genau wie im Film reitet Porky von Deichkind mit seinem getarnten Begleiter einen einsamen Strand entlang und entdeckt eine riesige Version von Putins Verhandlungstisch, der im Sand steckt! Im Filmklassiker „Planet der Affen“ war das die halb versunkene Freiheitsstatue.

Deichkind

Der Tisch beim Treffen zwischen Macron und Putin war Anlass für ein paar Memes im Netz... https://t.co/vS7iYlvIwU

Neues Album, neue Tourdates

So düster Deichkind die Zukunft unserer Zivilisation beschreiben, so froh machen uns die Infos, die mit dem neuen Song und dem neuen Video bekannt gegeben worden sind. Einmal wissen wir jetzt, dass es ein neues Album von Deichkind geben wird, das „Neues vom Dauerzustand“ heißen wird, und am 17. Februar 2023 erscheinen soll.

Zusätzlich haben Deichkind auch neue Tourdates angekündigt:

