Weihnachten hat für Esther Graf eine sehr große Bedeutung, da sie in einem gläubigen Umfeld in Österreich aufgewachsen ist. Auch dieses Jahr verbringt sie die Zeit in ihrer Heimat in Kärnten, isst Kekse und freut sich über den eventuellen Schnee.

Was musikalisch mit Gospel begonnen hat, ist jetzt eine Mischung aus Pop, Hip-Hop und Soul mit deutschen Texten. Corona hat ihre Karrierepläne dieses Jahr allerdings ziemlich durchkreuzt, sie wäre bei einigen Musiker*innen als Support dabei gewesen, unter anderem bei Cro. Da alle Konzerte ausgefallen sind, hat sie dafür viel Zeit im Studio verbracht. Vielleicht können wir uns ja schon bald über ein Debutalbum von ihr freuen. Jetzt steht aber erst mal Weihnachten vor der Tür und deshalb gibt’s im DASDING Adventskalender, neben zwei eigenen Songs von Esther, auch ein Weihnachtslied. Also macht’s wie Esther Graf, holt euch ein paar Kekse und genießt die Weihnachtszeit mit Türchen Nummer 22. Das ist der DASDING Adventskalender: Jeden Tag einen neuen Lieblingsact kennenlernen – das geht auch mitten in der Pandemie. Der DASDING Adventskalender versorgt euch im Dezember mit neuem musikalischem Input und supported gleichzeitig Musiker*innen, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind. Denn dieses Jahr hatten es besonders Newcomer*innen verdammt schwer, auf sich aufmerksam zu machen. Wegen Corona wurden Festivals abgesagt, weniger Interviews gegeben und mega viele Touren mussten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Bis Weihnachten öffnet der DASDING Adventskalender jeden Tag um 20 Uhr seine Türchen und ihr könnt das Jahr damit ganz entspannt ausklingen lassen. Im Radio und auf DASDING.de gibt’s kleine Konzerte, Livemixe und einen Einblick, was für ein Gamechanger Corona im Leben vieler Künstler*innen war und ist. Bei DASDING gibt es den Adventskalender, von dem alle etwas haben. #SupportYourLocals