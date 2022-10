Ihr Lieben, wie ihr bestimmt bemerkt habt, waren die letzten Tage unsererseits geprägt von Nostalgie und Erinnerungen. Wir schauen zurück auf wunderschöne gemeinsame Zeiten und es fällt uns wirklich alles andere als leicht, nun diese Zeilen hier zu verfassen. Einige von euch haben es schon geahnt, als sie zum ersten Mal diesen Song auf dem Album gehört haben. Nach 10 Jahren nonstop Jennifer Rostock machen wir eine Pause. Wir hören nicht auf. Wir sprudeln alle vor Ideen. Ideen, von denen nicht alle in den JR-Rahmen passen. Ideen, die man nicht einfach zwischendurch und nebenbei verwirklichen kann. Wir werden alle weiterhin Musik machen, in verschiedenen Konstellationen. Und eins ist sowieso sicher - irgendwann sehen wir uns wieder als Jennifer Rostock. Macht euch keine Sorgen: wir sind seit nunmehr einer Dekade eine Familie und das wird auch so bleiben. Es gibt weder interne Streitereien, noch Drogenentzüge oder ungewollte Schwangerschaften. Es braucht nur mal etwas Luft zum Durchatmen, damit wir uns zukünftig wieder mit voller Hingabe dem Projekt Rostock widmen können. Wir sind jedem von euch dankbar. Jedem der uns begleitet hat, auf der spannendsten Reise unseres bisherigen Lebens. Ob ihr seit ein paar Jahren oder - wie viele von euch - sogar seit Anfang an dabei seid. Ohne euch wär unsere Musik nicht mehr als Töne und Worte. Ihr erweckt sie zum Leben. Ihr teilt euere Geschichten, die ihr mit unserer Musik verbindet. Ihr macht uns immer wieder klar, dass Musik mehr ist, als nur Musik. Ihr seid für immer ein Teil von uns. Unsere nächste Tour wird vorerst unsere letzte sein. Kommt rum, um noch ein letztes Mal mit uns die alten Songs zu feiern. Und anzustoßen auf DIE GUTEN ALTEN ZEITEN! Für ein (vorerst) letztes „Zicke Zacke Zicke Zacke“, eure Rostocker.