Ist Sido (Immer noch) der beste Rapper Deutschlands?

Sido ist nicht einfach nur Teil der Rap-Welt, sondern hat sie wie kaum ein zweiter deutscher Rapper geprägt. Aber weiß er, welche Worte er am häufigsten auf seinen aktuellen Songs rappt? Walerija von DASDING hat es herausgefunden und verrät sie ihm mit hilfe der gelben Lyrics-Box, die Sido freikratzen muss Sido philosophiert darüber, dass es in seinen Songs besonders häufig um einen Zeitbezug geht. Oft ist er auch optimistisch in seiner Wortwahl. Aus den Worten, die Sido auf seinem aktuellen Album Ich & keine Maske verwendet, werden in diesem Fragen: Wie oft hat Sido überlegt sich zur Ruhe zu setzen? Und welche bescheuerten Tattoo-Ideen haben sich in letzter Zeit auf seinen Oberarmen eigentlich gesammelt?