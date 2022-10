LEA über Geschrei im Treppenhaus und Gänsehaut bei Capital Bra

LEA erobert sowohl die Chartspitze, als auch die TV-Bildschirme Deutschlands. Wenn ihr LEA aber noch nicht von „110“ mit Capital Bra und Samra oder der Fernsehsendung „Sing meinen Song“ kennt, dann lernt ihr sie jetzt durch ihr neues Album „Treppenhaus“ kennen. Walerija spricht mit LEA über die Worte, die am häufigsten auf ihren Songs vorkommen und stellt ihr dadurch Fragen: Wann hat sie gemerkt, dass sie so okay ist, wie sie ist? Haben Capital Bra und sie überhaupt etwas gemeinsam? Und was ist ihr eigentlich schon Merkwürdiges im Treppenhaus passiert?