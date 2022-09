Letzte Runde mit... Montez - Pizzen liefern und "Helene Fischer Psychose"

Ohrwurm in 3,2,1: „Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir wie letzte Nacht war“! Mit „Auf und Ab“ wurde Montez endgültig zu einem der angesagtesten Artists Deutschlands! Sein Album Herzinfucked chartete in die Top10. Dabei hatte Montez seinen ersten großen Hype schon vor über 10 Jahren. Damals noch mit 16 und dem Support von Kool Savas und AZAD.

Im neuen Interview-Format „Letzte Runde mit…“ sprechen Host Lukas und Musiker und Songwriter Montez unter anderem über die schweren Anfänge seiner Karriere, wie Montez sich aus seiner Depression kämpfen konnte und wie viel Einsatz es wirklich braucht, um für Helene Fischer einen Song zu schreiben. Am Ende bleibt nur eins zu klären: Wie problematisch sind Katapulte 2022 wirklich?!