PANTHA - Verstopfung, Dudelsackhass & Studio-Game

PANTHA hat mit ihren über 6 Millionen Streams auf diversen Plattformen ihre ersten Erfolge gefeiert. Wird Zeit, euch die Newcomerin aus Mannheim vorzustellen.

Vor allem, weil PANTHA beim New Music Award als Kandidatin für DASDING antreten wird – und das völlig zu Recht! Das hat nicht zuletzt auch die Band Kraftklub erkannt, die PANTHAS Song „Richtig Scheisse“ in ihrem Podcast vorgestellt haben.

Sehr sympathisch und offen spricht PANTHA über diesen Moment, was hinter ihrem Namen steckt und warum sie am liebsten Kakao trinkt (sorry, hatten wir leider nicht da).

Klar, dass wir außerdem ihre gesamte musikalische Karriere aufrollen und die Frage klären, was passiert, wenn PANTHA ein unbewachtes Klavier sieht! Bleibt bis zum Ende dran, wir haben noch ein nices Spiel zum Mitraten vorbereitet!

