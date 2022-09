Letzte Runde mit...Theo Junior – Über Musik, Kochskills & Namensspiele

Herzlich willkommen ihr über 800.000 Follower von Theo Junior!

Jaja, wir wissen schon, ihr kennt ihn alle wegen seines Namens und seinen TikToks! Aber: In dem Interview lernt ihr Theo nochmal anders kennen. Viel persönlicher! Und vor allem zeigen wir euch seine musikalische Seite. Wie kam er zur Musik? Was sagt er über @Nina Chuba ? Wie bereit ist Deutschland für R'n'B? Und wäre Schlager nicht auch was für ihn?

Aber no worries: Sein Humor kommt auch in diesem Video raus. Egal ob Lukas und Theo über (nicht) vorhandene Kochskills sprechen oder Theo überlegt, in welche Realityshow er gehen würde, wenn es mit der Musik nicht mehr klappt! Ehrlichkeit harmoniert mit Blödsinn – willkommen bei der "Letzten Runde mit...Theo Junior"!