Noch vor zwei Jahren war Majan ein Typ in einer Garage in Schorndorf bei Stuttgart. Er machte bisschen Mucke, hing mit seinen Freunden rum und hatte die miesesten Sprayer-Skills in der Umgebung.

Das alles änderte sich, als er seinen Song „1975" zu Cro nach Stuttgart schickte, und der sich entschied Majan zu featuren. 2020 ist Majan ein Typ mit eigenem Label, Features mit LEA, Vize, Ahzumjot, drei Chartplatzierungen und Bock auf mehr. Diesem Bock wurde das Jahr nicht gerecht. Seine erste Tour und viele Festivalauftritte wurden gecancelt. Sobald Touren und Festivals wieder möglich sind, ist aber klar, Majan macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Als „King of Akustikversionen" ist er heute der Künstler hinter Türchen Nummer 24 und bildet den perfekten Abschluss für den DASDING Adventskalender.