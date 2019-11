Auch diese Woche hat Josh wieder die spannendsten Neuerscheinungen aus der deutschen Rapszene für dich zusammengetragen. Summer Cem knüpft mit „Nur Noch Nice“ an sein Erfolgsalbum „Endstufe“ an. Max Herre meldet nach sieben Jahren mit einem neuen Soloalbum zurück. Mit Olson hat er einen kleinen Geheimtipp parat, den er für unterschätzt hält und präsentiert mit Skinny Finsta ein oft vergessenes Genre: den Memphis-Rap.

Summer Cem macht „Nur Noch Nice“

Seit 2017 und seinem damaligen Album „Endstufe“ nimmt Summer Cems Erfolg kein Ende. Sein neuestes Album „Nur Noch Nice“ gleicht daher wenig überraschend einer großen Party. Zwar erlebt es am Ende mit dem nachdenklichen „Primetime“ auch einen kurzen Katermoment, aber im Großen und Ganzen geht es immer ordentlich zur Sache. Partys funktionieren natürlich nicht ohne Gäste. Darum hat Summer auf neun von 13 Anspielstationen einen Featuregast zur Seite. Vielleicht etwas zu viel des Guten. Denn so wirkt das Album mehr wie eine Ansammlung von potenziellen Singles, die alle für sich stehen und wird dem Titel des „Soloalbums“ nicht so ganz gerecht. Nichtsdestotrotz: Die meisten Songs ballern.

Max Herre ist zurück!

Sieben Jahre nach seinem letzten Soloalbum „Hallo Welt!“, erschien mit „Athen“ nun der Nachfolger. Soundtechnisch orientiert sich der Stuttgarter für seine Verhältnisse wieder deutlich mehr an seinen HipHop-Wurzeln. Inhaltlich zeigt er sich wie gewohnt sehr gesellschaftskritisch und versucht sich an den ganz großen Themen. So heißt es z.B. auf meinem persönlichen Highlight der Platte, „Dunkles Kapitel“:

Damals hieß es: "Nie wieder", sag wie lang ist es her? / Wehret den Anfängen / Wenn das nur die Anfänge wär'n“ Max Herre

Max Herre macht das, was man in der Rapszene gerne als „Grown Man Rap“ bezeichnet. Eine Stimme, bei der es sich lohnt, ganz genau zuzuhören.

Most Underrated: Olson

Olson ist wirklich schon ein paar Tage dabei. Dieses Jahr feierte sein erstes Tape „Rudeboy“ zehnjähriges Jubiläum. In der Zwischenzeit hat er in der Musikwelt einiges gesehen. Das Debütalbum beim Major, danach eine vierjährige Schaffenspause, das 2018 dann das große Comeback beim Major, das sich als gar nicht so groß entpuppte. Heute macht er alles in Eigenregie und schwebt weit unter dem Radar von großem Ruhm und Erfolg. So ist auch seine Single „Zenkichi“ kein Klickgarant. Die Qualität der Musik hat darunter aber nicht gelitten. Im Gegenteil: Dadurch, dass Olson nun quasi wieder ganz von vorne anfängt, kommt er einem fast vor wie ein Newcomer: hungrig und richtig Bock zu rappen.

Alle Songs, die er in letzter und nächster Zeit raushaut, sollen irgendwann in einem Release namens „City Grill“ münden. Genaueres gibt es dazu noch nicht.

Skinny Finsta ist der „deutsche King of Memphis“

Wenn wir von amerikanischem Rap reden, geht es meist um New York oder Los Angeles, um Eastcoast- oder Westcoast-Sound. Oft vergessen wird dabei Memphis, eine weitere HipHop-Hauptstadt mit ganz eigenem Sound: dem Dirty South. Memphis-Rap gilt als besonders düster und zeichnet sich nicht zuletzt durch den Gebrauch von Drums aus der Roland TR-808. In Deutschland hat diesen Sound wohl keiner so verinnerlicht wie Skinny Finsta aus Heidelberg. Gemeinsam mit seinen Labelkollegen hat er den Oldschool-Film aus Memphis so sehr verinnerlicht, dass sie ihre Releases stets stilecht auf Kassette veröffentlichen – streng limitiert versteht sich. Auf seiner neuen Single „KOM“ preist er sich selbst zum „deutschen King of Memphis“. Wer, wenn nicht er?