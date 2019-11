Ich habe mir lange Zeit gelassen ein Solo Album aufzunehmen, lange gezweifelt, weil ich großen Respekt vor einem solchen Projekt habe. Ich habe mir nicht zugetraut etwas zu erschaffen, was meinen Ansprüchen genügt. Es sollte dem Werk von K.I.Z etwas hinzufügen und doch etwas Eigenes sein. Höchstwarscheinlich wird es mein letztes Album, dementsprechend sollte es so gut werden, dass ich mich in zehn Jahren nicht darüber ärgern muss . Ich bin froh, dass ich es nicht früher aufgenommen habe, den vor zehn Jahren wäre ich psychisch nicht in der Lage gewesen „Golem“ zu erschaffen. Nun kann ich aus meiner ganzen Lebenserfahrung schöpfen. Meine Aggression, Trauer und Freude mit einem klaren Geist in Worte fassen. Ich wollte mich weiterentwickeln und eine Herausforderung meistern. Die Hosen runterlassen. Dass ich das geschafft habe, ist mir Erfolg genug. Ich wollte nicht, dass es derselbe Sound wird wie bei K.i.Z, denn warum sollte ich ein K.i.Z Album ohne Nico und Maxim aufnehmen ? Das macht keinen Sinn. Natürlich hört man den Einfluss meiner Band trotzdem heraus und auch K.I.Z Fans werden den ein oder anderen Song finden der ihnen gefällt. Ich habe schon immer gesungen und höre privat auch eher Gesang, deshalb hat es mich gereizt meine Fähigkeiten in dieser Richtung auszubauen . Trotzdem wird „Golem“ fifty-fifty, halb Rap halb Gesang. Kann kaum darauf warten, die nächsten Songs zu releasen in euch im Februar auf Tour zu sehen. Helft mir die Songs zu verbreiten, schon bald geht es weiter. Golem“ erscheint am 13.12 der Vorverkaufslink ist in der Bio.