Im Deutschrap sind dieses Jahr viele neue Gesichter aufgetaucht. Vor allem was Frauen in der Szene angeht, hat sich einiges getan. Für unseren Rapnews-Host Joshua gab es drei Newcomerinnen, die besonders krass waren.

Badmómzjay – Krasser Rap und Superstar-Vibes

Wenn es um Rap-Skills geht - also z.B. ihren Flow und ihre Reime - gehört Badmómzjay für mich zu den besten Rapperinnen in Deutschland. Viel wichtiger ist bei ihr aber die Attitüde. Die Art, wie sie sich inszeniert, wie sie aussieht, was sie tut – das gibt einem sofort das Gefühl, einen richtigen Star vor sich zu haben. Badmómzjay hat ein riesiges Selbstvertrauen, verteilt hier und da auch gerne mal einen Seitenhieb an die Konkurrenz. Sie weiß einfach, was sie kann. Für mich ist sie die Newcomerin des Jahres!

Céline – Realness und Ohrwürmer

Bei Céline geht es in erster Linie um das Gesamtpaket. Hört man sich ihre erste EP „Instinkte“ an, merkt man schnell, dass sie nicht erst seit gestern Musik macht und ein richtig gutes Team um sich hat. Bei ihr stehen aber weniger die Rap-Skills im Vordergrund. Manche ihrer Songs sind schon relativ weit weg von klassischem Rap. Céline macht einfach richtig schöne Musik. Super catchy und angenehm. Wenn man aber genau hinhört und auf den Text achtet, merkt man auch, dass ihre Musik sehr persönlich ist und sie eine spannende Geschichte zu erzählen hat.

Céline – Fünf Fakten über die Newcomerin

Ein Highlight in ihrer bisherigen Diskografie ist für mich „Blue Jeans“ – da wird so ziemlich alles vereint, was ich an ihr so gut finde. Ich glaube, Céline wird noch richtig richtig groß. Auch weit über Genregrenzen hinaus.

Lune – Riesiger Hype durch Social Media

Lune hat sich auf TikTok schon eine große Fanbase erspielt. Der Song „Cr1minel“ mit Samra hat dann auch die Aufmerksamkeit der Deutschrap-Szene auf sie gelenkt: Wer ist sie? Wo kommt sie her? Warum kann sie so gut Französisch? Nun ja, Lune ist in Sinsheim aufgewachsen. Viel mehr weiß man bisher noch nicht.

Dann kam mit "gebe auf." ein Wahnsinns-Song, der den Hype um sie noch größer gemacht hat. Durch die vielen Hörproben auf TikTok war der Song eigentlich schon längst ein Erfolg, noch bevor er überhaupt releast wurde. Ich bin gespannt, ob sie da langfristig immer wieder nachlegen kann. Aber ich sag mal so: Ich bin sehr optimistisch.

Was war 2020 sonst noch los?