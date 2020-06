Mit gerade mal 28 Jahren blickt der Hamburger Rapper Kalim bereits auf eine knapp zehn Jahre lange Karriere zurück. Wie er es geschafft hat, sich zu einem der heißesten Rapper des Landes zu entwickeln und was ihn von seinen Genre-Kollegen unterscheidet, erklärt unser Autor und Rapnews-Host Joshua

Kalims Geschichte beginnt 2011 mit seinem ersten Mixtape „Wo ich wohn“, das ihm nicht nur erste Aufmerksamkeit, sondern auch einen Deal bei Xatars Label Alles oder Nix Records verschaffte. In den folgenden drei Jahren wurde es trotz Plattenvertrag erstaunlich still um ihn. Es kamen ein paar Features, unter anderem auf Xatars Album „Nr. 415“, das Xatar während seiner Haftstrafe heimlich in seiner Zelle aufgenommen hat. Bis zu Kalims erstem offiziellen Solorelease dauerte es aber bis 2014.

Kalim lernte von der Alten Schule

Auf „Sechs Kronen“, Kalims ersten Mixtape seit seinem Deal, hörte man den Hamburger auf klassischem 90er-Sound. Genau wie der Rest seiner damaligen Labelkollegen (Ssio, Schwesta Ewa, Xatar) orientierte sich Kalim sehr an dem, was man in den 90ern von der amerikanischen Westküste zu hören bekam. Sprich: Dr. Dre, Snoop Dogg, 2Pac, uvm. Damit fand er sofort großen Anklang. Ein neues Gesicht, das Altbekanntes wieder neu aufleben lässt – das funktioniert immer.

Kalims Odyssee zum Rapstar

Als er 2016 sein Debütalbum „Odyssee 579“ präsentierte, war vom Old School-Flavour nur noch wenig übrig. Kalim entwickelte seinen Sound weiter und wurde moderner. Inhaltlich blieb er sich jedoch treu und erzählte mit einer packenden Dringlichkeit und viel Hunger in der Stimme von den düsteren Ecken in Hamburgs Straßen.



So ein Stilwechsel schmeckt natürlich nicht jedem. Viele seiner Fans wurden nicht warm mit dem neuen Sound. Bis heute gibt es nörgelnde Stimmen, die den kopfnickenden „Sechs Kronen“-Kalim zurückwollen. Einen Großteil der Leute konnte Kalim aber spätestens mit seinem zweiten Album „Thronfolger“ zurückgewinnen.



Der Sound wurde noch düsterer, Kalims Vortragsweise noch hungriger und die Texte noch packender. Kalim ist keiner, der Kriminalität glorifiziert. Er berichtet, malt eindrückliche Bilder mit seinen Worten und seine Vortragsweise impliziert immer ein entschlossenes: „Ich will hier raus!“.

Normalität ist Ansichtssache / Ich verkauf‘ Kokain in Plastikflaschen, ey. Kalim auf „VVV“ (2017)

Damit wurde aus Kalim tatsächlich ein „Thronfolger“. Während Haftbefehls Abwesenheit von 2015 bis 2020 entwickelte sich Kalim zu einem würdigen Nachfolger als Straßenrap-Oberhaupt. Einem, der mit sorgfältiger Komplexität vom Leben am Rande der Gesellschaft berichtet, wo es eben mehr gibt als nur Schwarz und Weiß. Und genau diese Grauzonen bringt Kalims Musik auf den Punkt.

Von „Null auf Hundert“ – Kalim hat es geschafft!

Nach „Thronfolger“ kam es zum nächsten großen Einschnitt in Kalims Karriere. Er trennte sich von Alles oder Nix Records und unterschrieb bei Universal Urban. Sein drittes Album „Null auf Hundert“ bedeutete einen weiteren Schritt weg vom „alten Kalim“. Soundtechnisch ist der Hamburger weiter voll im Zeitgeist, hat meiner Meinung nach mit Leuten wie Reezy, Luciano, Ufo361 oder Jamule auch ein Umfeld gefunden, das ihn genau dazu inspiriert. Aber auch inhaltlich leitete „Null auf Hundert“ eine neue Ära ein. Kalim lässt seine Vergangenheit hinter sich. Seine Musik bewegt sich weg vom Alltag auf der Straße, hin zum Status quo: Seinem Leben als angesagter Rapstar.

Bin von perlweißen Steinen zu Klunkern / Diggi, keine halben Sachen − Null auf Hundert. Kalim auf „Null auf Hundert“ (2019)

Kalims Diskografie erzählt etappenweise die Geschichte von einem, der es geschafft hat, aus Nichts etwas zu machen. Jedes Album markiert eine Zwischenstation auf dem Weg nach oben – ein HipHop-Märchen.

Kein Ende in Sicht

Letzten Freitag erschien mit „skrrr“ der erste Vorbote seines kommenden Albums „MVP“. Wenn der Song stellvertretend für die Richtung des Albums steht, geht die Geschichte weiter. Auf „Null auf Hundert“ gab es noch Songs wie „1992“, auf denen immer wieder kleine Rückblicke stattfanden und der Weg nach oben im Vordergrund stand. Ich könnte mir vorstellen, dass auf „MVP“ so etwas gar nicht mehr stattfinden wird. Der Aufstieg ist geschafft und auserzählt, jetzt geht es nur noch um das Hier und Jetzt als einer der angesagtesten Künstler zurzeit.