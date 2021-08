Fans von Kanye West warten auf sein neues Album „DONDA“, das eigentlich längst draußen sein müsste. Stattdessen macht Kanye West wieder Kanye West-Sachen und eine Absurdität übertrifft die nächste. Was bisher geschah. ⤵

1️⃣ Kanye West spielt unfertige Version von „DONDA“ in einem Stadion

Am Donnerstag, den 22. Juli, hat Kanye West ein großes Listening-Event im Mercedes Benz-Stadium in Atlanta veranstaltet, für das sich Fans Tickets kaufen konnten. Die Idee war wohl, das Album dort zum ersten Mal zu spielen, bevor es dann in der Nacht auf Freitag offiziell rauskommt.

Die Realität sah allerdings so aus, dass Kanye weitestgehend unfertige Songs gespielt hat und das Album nicht erschien. Wenige Tage zuvor gab es mehrere exklusive Listening-Sessions für geladene Gäste. Laut dem Blogger Andrew Barber soll sich die Version, die er bei einem solchen Event gehört hat, bereits stark von dem unterschieden haben, was Kanye West im Stadion gespielt hat. Das Album war also definitiv noch in der Mache. Das zeigt auch ein Featurepart von Jay-Z, den Kanye im Stadion abgespielt hat. Laut Jay-Zs Toningenieur Young Guru wurde dieser erst wenige Stunden vorher aufgenommen.

HOV did the verse today!!!! At 4pm

2️⃣ Kanye West wohnt im Stadion

Das fertige Album war also noch immer nicht da, dafür aber das Gerücht, Kanye würde im Stadion in Atlanta wohnen bleiben, um „DONDA“ fertigzustellen. Das ist selbst für Kanye-Standards vollkommen verrückt. Dennoch: Das Gerücht hat sich bestätigt.

Die Chance hat Kanye direkt genutzt, um einen jetzt schon legendären Auftritt hinzulegen. Bei einem Fußballspiel kam er kurz aus seinem Wohnbereich und mischte sich – noch immer im gleichen Outfit von der Show – unters Publikum in die Fankurve.

So apparently Kanye West is still walking around Mercedes-Benz Stadium in his #DONDA release party fit. 💀😂 https://t.co/JTwCpKXKzr

3️⃣ Kanye West hält Produzenten gefangen?!

Nachdem klar war, dass Kanye im Stadion geblieben ist, fingen seine Fans an, zu spekulieren, wie es mit dem Rest des Teams aussieht. Schnell etablierte sich das Meme, Kanye West würde Mike Dean dort gefangen halten bis das Album fertig ist. Mike Dean ist ein amerikanischer Produzent, der seit vielen Jahren mit Kanye, aber unter anderem auch mit Travis Scott, Selena Gomez oder The Weeknd arbeitet. Besonders bekannt ist er für seine herausragende Qualität beim Mixing, was er wohl auch bei „DONDA“ macht.

.@therealmikedean and @kanyewest rn https://t.co/Y5bB8YjuBN

Die Gerüchte hielten sich so hartnäckig, dass Mike Dean sogar selbst Stellung dazu bezog. Er sei kein Gefangener und momentan zu Hause.

I am no hostage. I am home mixing )

4️⃣ Kanye West geht live – und es war weird

Gestern gab es eine zweite Listening-Session in Atlanta, die als Livestream übertragen wurde. Der Livestream startete allerdings schon mehrere Stunden vorher und das war ganz schön weird. Das Geschehen spielte sich in Kanyes Zimmer ab und verlief ohne Ton. Er war dabei die meiste Zeit maskiert und trug eine kugelsichere Weste mit der Aufschrift „DONDA“. Mal sah man Kanye Gewichte heben oder Liegestütze machen, mal wurde ein Mikrofon aufgebaut und er schien etwas aufzunehmen, mal schauten Gäste vorbei. Viral ging auch ein Mitschnitt, in dem Kanye nach einem Schläfchen (auch das wurde vollständig live gezeigt) aufsteht und mit Morgenlatte durchs Zimmer läuft. Wie gesagt: Es war weird.

Kanye is PACKING 😳 https://t.co/WbH4VXkADc

5️⃣ Kanye West spielt zweite Show im Stadion, releast aber immer noch kein Album

Irgendwann ging das offizielle Event los und Kanye präsentierte (nochmal) sein zehntes Soloalbum „DONDA“ vor seinen Fans im Stadion in Atlanta. Wieder an einem Donnerstag, wieder die Idee, dass das Album um 0 Uhr veröffentlicht wird. Zumindest die Idee der Öffentlichkeit, ob Kanye das je vorhatte, lässt sich wohl bezweifeln. Die Musik, die Kanye gestern spielte, unterschied sich wieder von der aus der ersten Listening Session. Für Aufmerksamkeit sorgten vor allem die beachtliche Liste an Feature-Gästen, die er durch das Spielen ihrer Parts verraten hat.

Die Show selbst war ebenfalls spektakulär. Zum großen Finale schwebte Kanye in Richtung Himmel, vermutlich auf dem Weg zu seiner 2007 verstorbenen Mutter Donda West.

#DONDA https://t.co/55tmitK7ha

Vom Album „DONDA“ fehlte um 0 Uhr aber jede Spur und es ist auch bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Zwei Mal ein Stadion voll machen für ein Listening-Event eines Albums, das es noch gar nicht gibt – das schafft nur Kanye West. Mittlerweile kann man das Album vorbestellen, dort ist der 07. August als Veröffentlichungstag angegeben. Vom Vorbesteller-Link weiß man auch, dass das Album 24 Tracks haben soll. Aber mal ehrlich: Wer will sich da jetzt noch drauf verlassen?