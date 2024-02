Neues altes Gesicht im Deutschrap: Wer ist Schmyt?

Schmyt mischt gerade Deutschrap auf. Mit einer gefeierten Solo-EP und Features mit Haftbefehl, Bausa, MAJAN und RIN. Aber wer ist Schmyt eigentlich und wo kommt er her?

Wer in den letzten Wochen aufgepasst hat, wird früher oder später über den Namen Schmyt gestolpert sein. Am Freitag war er an der Seite von Haftbefehl und Bausa auf dem Song „Leuchtreklame“ zu hören, vor ein paar Wochen löste sein gemeinsamer Song mit RIN („Gift“) einen Hype in der Deutschrap-Szene aus.

Schmyt ist im Deutschrap gut vernetzt

Die Featurepartner sprechen für sich: Schmyt hat im Deutschrap richtig gute Connections. Gesignt ist er bei DIVISION, wo auch RIN und Kynda Gray unter Vertrag stehen. Produziert wurde seine Solo-EP „Gift“ von Farhot, Bazzazian, Alexis Troy und Minhtendo – alles Leute, die sonst mit den großen Deutschrap-Stars wie RIN, Haftbefehl, Marteria, etc. zusammenarbeiten.

Schaut man sich auf seinem Instagramprofil um, entdeckt man sogar ein Foto mit Tua. Schmyt scheint wirklich alle zu kennen.

Schmyt hatte eine Band

Vielleicht liegt es daran, dass Schmyt zwar als Solokünstler noch Newcomer-Status genießt, aber schon lange professionell Musik macht. Von 2013 bis Juni 2020 war er unter dem Namen "Triebwerk" Sänger der Indie-Band "Rakede", von der allerdings seit 2017 kein neues Release mehr kam. Damals klang die Musik von Schmyt noch so:

Auch damals kam es schon immer wieder zu Verstrickungen mit der Deutschrap-Szene. Unter anderem durch ein Feature mit Samy Deluxe.

Fünf Beispiele, warum Rin der König der Querverweise ist

Schmyt steht eine große Karriere bevor

Mit diesen äußeren Bedingungen und der starken „Gift“-EP als Visitenkarte, dürften Schmyt alle Türen offen stehen, um im Deutschrap und darüber hinaus richtig groß zu werden. Sein unkonventionelles Songwriting, die Stimme mit großem Wiedererkennungswert und auch die Prise Humor, die er in seine eigentlich stark melancholischen Songs einbaut, machen ihn zu einem der interessantesten Künstler, die es gerade gibt.

Die Uhr will mir erzählen, dass es draußen schon Tag ist / Doch ich lasse mir von Accessoires nicht erzählen, was der Plan ist

Schmyt ist auch einer von 15 Kandidat*innen der „New Music 2021“-Hotlist, die jedes Jahr von den jungen Programmen der ARD und Deutschlandfunk Nova präsentiert werden.

"New Music 2021"-Hotlist