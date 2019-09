Beim diesjährigen New Music Award haben die Giant Rooks den Preis für den "Durchstarter des Jahres" abgeräumt! Glückwunsch, Boys!

Beim New Music Award krönen die jungen Radioprogramme der ARD gemeinsam mit einer ausgewählten Jury jedes Jahr die besten neuen Artists aus ganz Deutschland. Der Preis für den "Durchstarter des Jahres" ging im Vorfeld der Preisverleihung am 20. September schon raus - an die Giant Rooks! Gefeiert wird die Auszeichnung dann mit einem Live-Auftritt bei der Preisverleihung, die im Rahmen des Reeperbahn Festivals in Hamburg stattfindet.

Durchstarter des Jahres?

Der Preis für den Durchstarter des Jahres wird beim New Music Award an Bands vergeben, die schon über den Status eines Newcomers hinausgewachsen sind. Letztes Jahr hat diesen Preis LEA bekommen, dieses Jahr dürfen wir die Giant Rooks zu ihrem Erfolg umarmen. Das ist schon eine Nummer, vor allem bei der wirklich talentierten Konkurrenz auf der "Hotlist" der jungen ARD-Programme!

NEW MUSIC 2019 – Die Hotlist der jungen Programme der ARD

Die Giant Rooks - von der Schule auf die Bühne!

Während Frederik, Jonathan, Luca und die zwei Finns 2015 ihre erste EP "The Times Are Bursting The Lines" aufnehmen, gehen ein paar von ihnen noch zur Schule. Ein Jahr später stehen sie schon als Support für RAZZ, Kraftklub oder Von Wegen Lisbeth auf der Bühne. 2016 sind die Giant Rooks übrigens auch zum ersten Mal beim New Music Award am Start gewesen. Damals hat es zwar nur für Platz 3 gereicht, aber dafür waren die Jungs aus Hamm dann auch auf allen Schirmen, die es so gibt.

"Wild Stare" für die Welt!

Mit der Veröffentlichung ihrer EP "Wild Stare" und der gleichnamigen Single haben die Giant Rooks nicht nur die größten deutschen Radiosender geknackt, sondern auch eine große Tour mit 30 Terminen in ganz Europa abgerissen.

Work hard - Play hard!

Die unfassbar gute und kontinuierliche Arbeit der Jungs ist mit der Auszeichnung zum "Durchstarter des Jahres" beim New Music Award 2019 eine mehr als angebrachte Würdigung.

Zwischendurch haben es die Giant Rooks auch noch geschafft bei uns für ein Scratched-Interview vorbei zu schauen.

Scratched-Interview mit den Giant Rooks

Was ist der New Music Award nochmal?

Seit mittlerweile 12 Jahren wird der New Music Award nun schon an den besten Newcomer aus Deutschland vergeben. Zu den Gewinnern der vergangenen Jahre gehören unter anderem Kraftklub und die Leoniden. Letztes Jahr durften wir uns zusammen mit unserer Kandidatin Novaa über ihre Auszeichnung freuen, dieses Jahr schicken wir unseren Newcomer-Kandidaten Majan ins Rennen!

MAJAN - Unser Kandidat für den New Music Award 2019!