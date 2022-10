ClockClock zum “Durchstarter des Jahres” gewählt!

Beim New Music Award gibt es jedes Jahr zwei Preise. Den ersten haben ClockClock aus Mannheim abgeräumt.

Zum 15. Mal verleihen die jungen Wellen der ARD und Deutschlandfunk Nova den New Music Award. Zum “Durchstarter des Jahres” wurden ClockClock gewählt. 👇🏻

In dieser Kategorie werden Acts ausgezeichnet, die in diesem Jahr den Durchbruch geschafft haben. Daneben gibt es noch den New Music Award für Newcomer*innen, die ihren großen Durchbruch noch vor sich haben. Dafür schicken alle jungen Wellen der ARD und Deutschlandfunk Nova einen vielversprechenden Act aus ihrem Sendegebiet ins Rennen. Für DASDING tritt dieses Jahr Pantha an.

New Music Award 2022

Wer wird Newcomer*in des Jahres?

Die Verleihung des NMA kannst du am 27. Oktober entweder ab 20 Uhr in der ARD Mediathek oder parallel bei uns im Radio verfolgen.

Alle Nominierten und weitere Infos zum NMA findest du hier