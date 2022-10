Aus dem kleinen Raphael Ragucci wurde der erfolgreiche Rapper RAF Camora. Ob mit „Palmen aus Plastik“ oder „Ohne mein Team“ – mit RAF wird jede Party zum Abriss.

Als er bei DASDING zu Besuch war, sagt RAF Camora deutlich, dass seine Karriere als Rapper bald ein Ende haben wird. Er erzählt aber auch, was Kontra K und einem Pudel mit der Freundschaft zwischen ihm und Bonez MC zu tun haben.

Bock auf mehr? Das "Gesagt, Getan?" mit Kool Savas kannst du hier nachschauen!

Was er uns in den letzten Jahren sonst noch so erzählt hat – checkst du oben im Video! 👆