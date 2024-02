Eigentlich ist Laas seit Ewigkeiten dabei. So richtig Klick macht es bei ihm aber jetzt aktuell, durch seine enge Zusammenarbeit mit Shindy. Durch ihren gemeinsamen Song „AAA“ erschließt sich für Laas eine neue Zielgruppe, die ihn vielleicht noch gar nicht kennt. Darum hat unser Rapnews-Host Joshua eine Art Einstiegskurs zusammengestellt: Fünf Dinge, du von Laas kennen musst.

Laas zerstört Drob Dynamic bei Rap am Mittwoch

2013 war kein leichtes Jahr für Laas Unltd. Sein Album „Im Herzen Kind“ war gefloppt und sein ewiger Beef mit Kollegah und Farid Bang erreichte durch viele Angriffe auf „Jung Brutal Gutaussehend 2“ seinen Höhepunkt. Vollblutrapper wie er ist, entschied er sich, den Respekt durch Rap zurückzuholen. Er ging zu Rap am Mittwoch und rappte seinen Gegner Drob Dynamic, den amtierenden Champion, in Grund und Boden. Die Jury entschied 3:0 für Laas und große Teile der Rapszene staunten nicht schlecht über diese Leistung. Absolut episch!

Laas zerstört Haftbefehl beim Soundclash

Nachdem Laas bei RAM gezeigt hat, dass er der wohl beste Battle-Rapper des Landes ist, hat Sido ihn direkt zum Soundclash eingeladen, um gegen Haftbefehl anzutreten. Beim Soundclash 2015 traten Sido und Haftbefehl gegeneinander an. Allerdings wird dabei kein offizieller Sieger gekürt, sondern es geht in erster Linie um Entertainment und ein bisschen sportliche Competition. Laas nutzte seinen Spot aber, um erneut unter Beweis zu stellen, was er am Mic drauf hat. Die immer leiser werdenden Buhrufe und Haftis Gesichtsausdruck sagen wohl alles…

Der “Laas Abi Skit” auf Shindys Album “Dreams”

2016 nahm Laas’ Karriere nochmal ordentlich Fahrt auf. Shindy nahm ihn in sein Team auf, mit dem er sein drittes Soloalbum „Dreams“ fertig stellte. Laas war Co-Writer. Er half beim Reime suchen und unterstützte generell die Arbeit an der Musik. Für einen Reim auf dem Titeltrack sollen die beiden 48 (!) Stunden lang gegrübelt haben. Ein Feature gab es zwar nicht, aber mit dem „Laas Abi Skit“ hatte auch Laas seinen Moment auf dem Album.

Das große Statement: „X-Wing Starfighter“

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit auf „Dreams“, bekam Laas einen Vertrag bei Ersguterjunge. Doch wegen der großen Trennung von Bushido und seinem langjährigen Partner Arafat Abou-Chaker, zerbrach das Label in tausend Teile. Das ging auch an Laas‘ Karriere nicht spurlos vorbei. Lange war es still um ihn, dann kam mit „X-Wing Starfighter“ ein zehnminütiger Song, der viele Fragen beantwortete, aber mindestens genauso viele wieder aufwarf. Offiziell wurde er nämlich schnell wieder offline genommen, aber es finden sich zahlreiche Reuploads davon im Netz. Viel Chaos – doch was bleibt, ist ein raptechnisch absolut beeindruckender und inhaltlich sehr interessanter Song.

Das Comeback mit „Mos Def“

Nach dem großen Durcheinander um „X-Wing Starfighter“ wurde es erneut still um Laas. Bis ihm vor wenigen Wochen mit „Mos Def“ das Comeback gelang. Es ist ein Song für absolute Rapnerds. Nahezu jede Line ist ein Wortspiel oder eine Anlehnung an einen Rapper, einen Song, ein Label oder was auch immer in irgendeiner Form mit Rap zu tun hat. Großen Support bekommt er nach wie vor von Shindy. Mal abwarten, ich glaube, jetzt könnte es endlich an der Zeit sein, dass sich Laas den Erfolg holt, den er verdient. Und wenn nicht, kauft Shindy eben wieder Klicks wie bei „AAA“, haha.