Samra & Elif, Tarek K.I.Z, Eno & Nimo, uvm: Das sind die Deutschrap-Highlights der Woche

Samra und Elif besingen das Ende einer Liebe. Tarek K.I.Z hat auch keine Antwort, wie „Liebe“ so wirklich funktioniert. Eno und Nimo haben mit ihrem ersten gemeinsamen Song ihren Beef beendet und Azzi Memo holt sich die beiden Newcomer Yung Kafa & Kücük Efendi auf seine neueste Single.

Samra und Elif über das Ende einer Beziehung

Es scheint die Zeit der großen Trennungssongs zu sein. Erst „Vermissen“, dann „110“ und jetzt „Zu Ende“ von Samra und Elif. Auf dem Song thematisieren die beiden das Ende einer leidenschaftlichen Beziehung, in der scheinbar viel gestritten und geschrien wird.

Und wir streiten, bis die Stimme bricht / Ich hör’ dir zu, aber ich hör' dich nicht

Elif hatte 2013 mit ihrem Song „Unter meiner Haut“ einen großen Erfolg. Besonders der Remix von Gestört aber GeiL, Koby Funk und Wincent Weiss war extrem populär. Auf „Zu Ende“ ist sie die perfekte Ergänzung zu Samras kratziger Stimme – ein gutes Duo!

Für etwas Verwirrung hat ein Post von Samra gesorgt, in dem er den Song als die zweite Single seines Debütalbums „Jibrail & Iblis“ bezeichnete. Eigentlich erschienen bereits deutlich mehr Singles. Bleibt abzuwarten, welche Songs am Ende auf dem Album landen werden.

Heute um 00:00 Uhr erscheint die zweite Single von mein Album Jibrail & Iblis mit @elifmusic 💯🔥❤️ #zuende

Tarek über verkorkste Beziehungen

Auch bei Tarek K.I.Z läuft es nicht so richtig rund in der Liebe. In seinem Song „Liebe“ berichtet er von einer ungesunden Beziehung, die nicht wirklich etwas mit wahrer Liebe zu tun hat.

So lernten wir die Liebe kennen / Wir zwei könn'n erst etwas fühlen, wenn / Alles um uns beide niederbrennt

Laut einem Post bei Instagram soll der Song sehr persönlich und biografisch sein. Die Gründe für seinen falschen Umgang sieht er in der Beziehung seiner Eltern, die ihm nie vorgelebt hätten, wie man eine gesunde, glückliche Beziehung führt.

Um 0:00 Uhr erscheint das Video zu meiner neuen Single „Liebe“ Markiere zwei Leute die ineinander verliebt sind !

Aus Feinden werden Freunde: Eno und Nimo

Nachdem die beiden vor wenigen Wochen ihren Streit beendet haben, gibt es nun den ersten gemeinsamen Song von Eno und Nimo. Auf „Kommunikation“ bedienen sich die beiden der Melodie von „Je veux“ von Zaz und berichten von ihrem Struggle, dass sich ihre Freundinnen ständig beschweren würden, dass sie nicht ans Handy gehen. Sie seien einfach zu beschäftigt mit Musikmachen.

Kleiner Tipp: Vielleicht öfter mal antworten, bevor die Beziehung so endet wie bei Samra und Elif.

Azzi Memo macht gemeinsame Sache mit Yung Kafa & Kücük Efendi

Das Duo Yung Kafa & Kücük Efendi ist gerade sehr gefragt. Spätestens seit ihrem ersten Mixtape „UBOOT“ im letzten Jahr, zählen sie zu den spannendsten Newcomern zurzeit. Besonders interessant macht sie auch ihre Erscheinung. Die beiden inszenieren sich nämlich als Comicfiguren und sind anonym. Keiner weiß so wirklich, wer sie sind und die paar vermeintlichen Fakten, die es gibt (z.B., dass sie Brüder sind), müssen ja nicht zwingend wahr sein.

Azzlack-Member Azzi Memo hat es nun geschafft, die beiden auf seine neue Single „Blitz“ zu holen und sich für das Video ebenfalls in die animierte Welt der beiden begeben. Was auf dem Papier wie eine sonderbare Kombination aussieht, harmoniert auf dem Song aber erstaunlich gut. Wahrscheinlich dient „Blitz“ als erster Vorbote auf das erste der beiden Alben, die Azzi Memo für 2020 angekündigt hat.