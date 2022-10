Seit Jahren haben wir darauf gewartet, jetzt ist es so weit: Rihanna hat neue Musik veröffentlicht!

Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass Rihanna ihr letztes Soloalbum “Anti” veröffentlicht hat. Dazwischen gab es vereinzelte Features, zum Beispiel mit N.E.R.D., der Band von Pharrell Williams. Ansonsten war Musik bei ihr eher nebensächlich.

Viel passiert ist aber trotzdem: Rihanna hat mittlerweile eine große Unterwäsche-Marke und eine Kosmetik-Marke, wurde Milliardärin und Mutter.

Jetzt gibt es mit “Lift Me Up” endlich wieder einen Solosong von ihr. ⤵️

Es ist nicht die große Pop-Hymne geworden, die der ein oder andere vielleicht erwartet hat. Stattdessen ist “Lift Me Up” eine ruhige Ballade, die laut Aussage des Labels den 2020 verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman ehren soll. Er hatte im ersten Teil von Black Panther die Hauptrolle gespielt.

Kommt jetzt ein Rihanna-Album?

Schwer zu sagen, davon ausgehen sollte man aber nicht. “Lift Me Up” ist keine erste Single für ein eigenes Projekt, sondern Teil des Soundtracks von “Black Panther: Wakanda Forever”, dem zweiten Teil der Black Panther-Reihe.

Black Panther-Soundtrack – immer ein Highlight!

Auch wenn es womöglich kein Rihanna-Album geben wird, kann man sich trotzdem auf gute Musik freuen. Schon beim ersten Teil gab es einen krassen Soundtrack: “Black Panther: The Album Music from and inspired by”. Dabei gab es nicht nur Songs, die im Film vorkommen, sondern auch Songs, die vom Film inspiriert wurden. Also den Vibe einfangen und einfach dazu passen.

Damals war Kendrick Lamar als Produzent am Start und holte jede Menge große Namen mit drauf wie The Weeknd, SZA, Travis Scott, Jorja Smith, Future oder Swae Lee.