Rote Mütze Raphi: Hype, Gott und warum die Mütze ein Geheimnis ist

Rote Mütze Raphi hat mit „C'est la Vie“, „Heute“ und „Au revoir“ drei amtliche Dinger gelandet. Das Wort Hype ist schon so einige Male gefallen. Beim Song-Tindern gibt’s jetzt endlich ihr erstes großes Interview – Und die Frage: Wie geht man mit dem Druck um, wenn der Hype kommt? Im Song-Tindern mit Rote Mütze Raphi geht es auch um ihr FSJ in einem Altenpflegeheim, ihre „Liebe“ für die Trovatos und die Frage, warum die rote Mütze ein kleines Geheimnis ist. Und auch bleibt. Außerdem sprechen wir im Song-Tindern mit Raphi über ihren Glauben an Gott, Jesus als Vorbild, ihre Zeit in Brasilien, Samba im ZDF-Fernsehgarten und über ihren 10-Jahres-Plan.