Die DASDING Plattenleger-DJs liefern dir jede Woche die neuesten Techno-Tracks und machen dein Radio, dein Smartphone und deine Speaker zum Club. In den Sets gibt’s Techno, Techhouse, Acid und Progressive von den Hosts Philipp Ruhmhardt und DGeorge und ihren Gästen.

Alles was Techno ist, hörst du in der DASDING Plattenlegersendung. Wenn die Tracks von Labels wie Drumcode, Tronic, Intec und Cocoon noch gar nicht veröffentlicht sind, werden sie hier schon gespielt und dazu gibt’s auch immer wieder ein paar Classics der letzten zwanzig Jahre. Solange gibt es die DASDING Plattenleger-Sendung schon, die älteste elektronische Radioshow, die Stephan Hinz 1999 ins Leben gerufen hat!

Die Sets von Philipp Ruhmhardt aus Köln sind immer düster und mit viel Power geladen, die von DGeorge aus Stuttgart mit ein paar mehr Basslines und Grooves bestückt. Neben der wöchentlichen Sendung sind die DASDING Plattenleger-DJs auch in den Clubs und bei Festivals in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Start und bringen den Sound der Sendung für dich auf den Dancefloor.

Philipp Ruhmhardt und DGeorge bespielen die Sendung jede Woche für dich und als Gäste sind unter anderem die DASDING Plattenleger-DJs Adi Dassler, Mvchacho, LNTX und andere Acts aus Mannheim, Stuttgart, Mainz, Rottweil, Trier, Heilbronn, Ulm, Koblenz und Freiburg regelmäßig mit dabei.

Wann? ⏰ Immer Sonntag ab 2 Uhr im Radio

