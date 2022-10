auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

VEGA aus Frankfurt am Main bringt nach drei Jahren wieder ein Soloalbum an den Start. Nachdem keins seiner Alben schlechter als Platz 5 in den Charts war und die letzte Platte sogar auf 1 gegangen ist, will er nun nachlegen.