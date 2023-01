Sido im Weihnachtsmann-Mantel - Baum schmücken, Plätzchen essen & Kinderpunsch

HO HO HO ihr kleinen Racker! Sido ist bei uns! Zwei Wochen war er auf Promo- und Interviewtour und wir dachten uns wir bringen mal ein bisschen Ruhe in seinen stressigen Alltag. Und was passt da besser als die besinnliche Vorweihnachtszeit zu feiern – mit einer Legende der deutschen Musikszene. Dass Sido so schnell zum Weihnachtsmann wird, hat keiner gedacht. Umso schöner, dass Sido sich über Plätzchen & Kinderpunsch freut, mit Lukas den Weihnachtsbaum schmückt und Geschenktipps parat hat!

Außerdem haben wir über Sidos aktuelles und persönliches Album „Paul“ und seine Struggles, die auf diesem Album verarbeitet werden, gesprochen.

PS: Bei Minute 5:49 solltet ihr die Augen zukneifen, nicht, dass ihr von der Schönheit des Baums geblendet werdet.