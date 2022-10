Der beste Bosse der Welt im Song-Tindern: Bosse erzählt uns im Interview, warum ihn Musik von DJ Snake psychisch fertig macht und warum er einen eigenen Youtube-Kanal über „Backi Backi“ und „Kochi Kochi“ starten würden. Und vor allem erklärt Bosse uns, was das ist.

Außerdem im Song-Tindern mit Bosse: Liebe für Fynn Kliemann, Muse und…Modern Talking! Beim Song-Tindern reisen wir mit Bosse auch zurück zu seinem 17-jährigen Ich. Mit seiner alten Schülerband „Hyperchild“ hat er damals seine ersten Versuche im Musikgeschäft gemacht. Und ist damit glücklich gescheitert!

Alle Song-Tindern-Interviews in unserer Song-Tindern-Playlist!

Hier sind alle Songs, die Bosse getindert hat:

0:51 DJ Snake – Taki Taki ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B

2:16 Elm Niko – Karneval im Norden

4:04 Fynn Kliemann – Morgen

5:58 Eko Fresh – Aber (prod. By Samy Deluxe)

7:47 Black – Wonderful Life 10:31 Without Wax – Shine on

11:41 Muse – Starlight

12:33 Modern Talking – Brother Louie

Wenn die Stars nach rechts wischen, gefällt ihnen der Song, wenn sie nach links wischen, ist er durchgefallen. Das ist das Prinzip. Und immer gibt es noch interessante Geschichten dazu.