Wie viele Leute fallen euch ein, die sowohl mit Capital Bra, den Beatsteaks, KC Rebell, Udo Lindenberg, den Fantastischen Vier oder Teddy Teclebrhan auf einer Bühne standen? Irgendwie kann diesen Spagat nur einer: Clueso. Wie funktioniert das? Vermutlich nur durch wirkliches Interesse an der Kunst von anderen Musikerinnen und Musikern. Dieses Interesse zeigt Clueso auch im Song-Tindern und nimmt jedes Lied beim Hören ein bisschen genauer auseinander. Clueso stellt im Song-Tindern fest: Juju ist eine sensationelle Rapperin, die Beatsteaks geben gute Tipps bei Mittelfingerattacken auf Konzerten, Summer Cem hat Humor und nimmt es mit seinen Song-Titeln nicht so genau und Lauryn Hill ist halt einfach verrückt geworden. Kann ja mal passieren. Im Song-Tindern hören wir außerdem ein seltenes Lied von Cluesos Opa Horst und werden etwas emotional, fragen uns, ob man mit dem Namen „187 Straßenbande“ in Hotels einchecken kann und klären warum Clueso früher Käse geklaut hat.