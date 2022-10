Kool Savas sagt: Er ist der beste Deutsche Rapper. Und vermutlich der, der die meisten Ballermannhits mitsingen kann. Beim Song-Tindern finden wir die textlich anspruchsvollsten Mallorca-Songs.

Veysel schuldet ihm noch was...

Außerdem geht es um gute Lehrer, Herrn Schmidtke, Fler und das erste Aufeinandertreffen von Veysel und Kool Savas. Auch wenn die beiden sich da noch nicht kannten – es war auf jeden Fall ein sehr denkwürdiger Abend.

Hier sind alle Songs, die Kool Savas getindert hat:

Falco – Rock me Amadeus

Dendemann feat. Trettmann – Littbarski

Souls of Mischief – 93 ‘Til Infinity

Veysel – Habibo

Pink Floyd – Another brick in the wall

Klaus Lage Band - 1000 und 1 Nacht (Zoom!)

Fettes Brot – Jein

Reel 2 Real – I like to move it

Wenn die Stars nach rechts wischen, gefällt ihnen der Song, wenn sie nach links wischen, ist er durchgefallen. Das ist das Prinzip. Und immer gibt es noch interessante Geschichten dazu.

Das komplette Song-Tindern mit Kool Savas checkst du oben im Video. 👆👆👆