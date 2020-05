Verschwörungstheorien über Corona zu lesen ist eine Sache - selbst Teil davon zu sein nochmal eine ganz andere Nummer. Unter anderem darum geht es auch im Song-Tindern mit Wissenschaftsjournalistin und maiLab Superbrain Mai Thi Nguyen-Kim.

An dieser Stelle schon mal liebe Grüße an Bill Gates! Wie geht Mai Thi Nguyen-Kim von maiLab mit dem ganzen Thema um und wieso sind wir auch alle ein bisschen Mitschuld am Boom von Verschwörungstheorien?

Wieso provozieren Promis gerade mit Verschwörungstheorien?

Im Song-Tindern mit Mai von maiLab sprechen wir außerdem über ihre Zeit als Hip Hop Tanztrainerin und wieso sie ohne Navi leider aufgeschmissen ist. Wir klären zusammen mit Mai, wieso sie Big Bang Theorie leider nicht sooo lustig findet und wir gehen der mysteriösen Frage nach, wieso Menschen in der Steinzeit irgendwie auch ohne Kurse ausgekommen sind, in denen ihnen gezeigt wurde, wie man mit so einem Baby umgehen sollte…

❌ Hier sind alle Songs, die Mai getindert hat 💚

2:02 Lady Gaga feat. Beyoncé – Telephone

5:35 Drake – Toosie Slide

11:44 Weezer – Island in the Sun

15:08 Breaking Bad Intro // Bing Bang Theorie Intro

19:10 Oboenklasse Weimar – Bohemian Rhapsody Oboe, Cor Anglais & Piano Cover

21:48 Chemie ist nicht alles (Chemie Song)

