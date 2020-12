Millionenfache Streams und Klicks - und kaum ein Interview. Das ändern wir. Im Song-Tindern mit Hava sprechen wir über verunglückte Scheiß-Komplimente, zu teure Stromrechnungen und Kinderklaviere.

Fame ist ein ganz gutes Wort um die letzten beiden Jahre von Hava zusammenzufassen. Kontinuierlich hat sie an ihrer Karriere gearbeitet und so Stück für Stück an Bekanntheit gewonnen. Die Begegnungen mit den Fans im Supermarkt oder auf der Straße können deswegen auch mal hysterischer ablaufen, erzählt Hava.

Im Song-Tindern sprechen wir außerdem über falsche Frauenbilder im Rap, wie schwierig es ist, beim Klavierspielen alle zehn Finger zu kontrollieren und wir reden darüber, wie viel 80 Euro sein können, wenn die Familie nur wenig Geld hat.