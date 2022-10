Sandy aus der DASDING Sprechstunde hat Samy Deluxe zum Song-Tindern getroffen. Dabei erzählt uns Sammy Deluxe, warum er mit „Champion Sound“ von Marteria & Casper wenig anfangen kann.

Außerdem spricht er über seine Freundschaft mit Nena und sagt uns, warum der Red Bull Soundclash keine gute Veranstaltung war.

SaMTV Unplugged-Version von „Adriano“

Samy Deluxe möchte mit seiner Musik Emotionen weitergeben. Daher kann er auch einem traurigen Song wie „Adriano“ etwas Positives abgewinnen:

Leute, die sich so fühlen […], denen wird solche Musik Kraft geben!

Das ist Song-Tindern:

Wenn die Stars nach rechts wischen, gefällt ihnen der Song, wenn sie nach links wischen, ist er durchgefallen. Das ist das Prinzip. Und immer gibt es noch interessante Geschichten dazu.



Hier sind alle Songs, die Samy Deluxe getindert hat:

Kool Savas – King of Rap

Udo Lindenberg – Reeperbahn

Paul McCartney – And I Love Her

Soufian, LGoony & Crack Ignaz – Survival Of The Fittest

Dynoro & Gigi D’Agostino – In My Mind

Nena – 99 Luftballons

Marteria & Casper – Champion Sound

Haiyti – Gold

Samy Deluxe feat. Torch, Xavier Naidoo, Afrob, Megaloh & Denyo – Adriano

Marshmello ft. Bastille – Happier

