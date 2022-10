auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

„Hey VIZE, wie viele Songs wollt ihr in den Charts haben?“ VIZE: „Ja.“ Ungefähr so lässt sich grade beschreiben, an wie vielen Hits VIZE mitgearbeitet haben. Vitali von VIZE ist also der perfekte Kandidat fürs Song-Tindern.